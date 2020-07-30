Özcan'dan Kurban Bayramı mesajı Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma hissiyatını pekiştiren müstesna günler olduğunu belirten Başkan Özcan, "İslam dünyası olarak, milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının güçlendiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst düzeyde yaşandığı çok özel günlerdir. Ne yazık ki, bu Kurban Bayramı'nı pandemi ortamında kutluyoruz. Dost ve akraba ziyaretlerinin, kalabalık bayramlaşma törenlerinin kısıtlı olacağı bu bayramda, maske, mesafe ve temizlikle ilgili tedbirleri aksatmadan yerine getirmeye gayret etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın sağlık ve huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bu mukaddes zaman diliminde, başta Malatyalı hemşehrilerimiz ve üyelerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA