Özcan'dan İyi Parti İl Başkanlığı'na Ziyaret

Bolu'da, 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara belediye başkanı seçilen CHP adayı Tanju Özcan, İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özcan, CHP İl Başkanı Kazım Karsu ve partililerle düzenlediği teşekkür ziyaretinde yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girdiğini anımsatarak, "Millet İttifakı'nın kazanmış adayı olarak bütün halkı kucaklayacağımı buradan ifade ediyorum. Cumhur demek, halk demek zaten. Bize de bütün halkı kucaklamak yakışır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.

Tarafsız bir görev yapacağını vurgulayan Özcan, "Belediye başkanlığı makamı ve belediye meclis üyeliği siyasi makamlar değil, hizmet makamlarıdır. Burada parti rozeti ile belediye çalışmalarına katılmak doğru olmaz. Üyelerin kendilerine verilecek olan o rozetleri gururla taşıyacaklarını düşünüyorum. Biz genel siyaset makamına seçilmedik, hizmet makamına seçildik. Hep birlikte Bolu'muza hizmet etmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ise seçimlerin ülke için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bolu Belediyesi'nde hiçbir ayrımcılığın yapılmayacağını dile getiren Örnekbaş, "Adaletli, eşit ve hakkaniyete dayalı hizmet yapacağız. Belediyede görev yapacak arkadaşlarımızdan, parti kimliklerini bırakarak Bolu için yapılması gereken neyse onları yapmalarını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA