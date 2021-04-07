Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
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Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati, "Oyunu biraz fazla geride kabul ettik." dedi.

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Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati, "Oyunu biraz fazla geride kabul ettik." dedi.

Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi mücadele ettik. Yalnız oyunu biraz fazla geride kabul ettik. Çıkışlarımız iyi olmadı. Çıkışları daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Bunları iyi hale getirdiğimizde sonuç alacağız. Sonuç almamız gerekiyor, puan veya puanlara ihtiyacımız var. Bunun bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü ile hafta sonu oynayacakları başkent derbisiyle ilgili ise Bizati, "İki güzide takım karşılaşacak. Dostça bir maç olacak ama puanlar ortada. Hak eden alacak. Tabii ki biz almak istiyoruz. İki kulübün de puana ihtiyacı var. İnşallah iki kulüp de bu cendereden kolay bir şekilde çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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