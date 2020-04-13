Özburun Belediye Başkanı Şener'in evine silahlı saldırı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun Belediye Başkanı Şahin Şener'in evine silahla ateş açıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun Belediye Başkanı Şahin Şener'in evine silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Şener'in evine kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA