Haberler

Sivasspor'da Serik Spor maçı hazırlıkları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Serik Spor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serik Spor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, mücadelenin hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasıyla tamamlandı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın günü izinli olarak geçirecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

Fener taraftarına şampiyonluk yolunda çok kötü haber