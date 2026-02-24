Sivasspor'da Serik Spor maçı hazırlıkları başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serik Spor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, mücadelenin hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasıyla tamamlandı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın günü izinli olarak geçirecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı