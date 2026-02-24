Sivasspor'da Serik Spor maçı hazırlıkları başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Serik Spor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serik Spor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, mücadelenin hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasıyla tamamlandı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın günü izinli olarak geçirecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı