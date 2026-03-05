Haberler

Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ve atletik koşu çalışmaları ile sürdürüldü.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel maç ile tamamladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki mücadele, 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

