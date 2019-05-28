Özbeklerden "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı

Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) iftar sofralarına konuk olan Özbeklerin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

"Buhara, Semerkand gibi kadim şehirleriyle büyük bir medeniyetin mirasçısı Özbekistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının iftar sofralarına konuk olan Özbek dostlarımızın tüm Türkiye'ye selamı var." başlığıyla paylaşılan mesajda, bir Özbek vatandaşın "Bizim Türk halkıyla dilimiz bir, gönlümüz bir, soframız bir. Özbekistan halkından Türkiye halkına Özbekistan'dan selam yolluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Özbeğim" şiirinden okuduğu "Tarihindir bin asırlar içinde gizli Özbeğim" bölümünün de gösterildiği videoda, yine bir Özbek vatandaşın, "Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan hakkında öyle bir güzel şiir okudular ki biz onu yine dinlemeyi istiyoruz." sözleri aktarıldı.

Videoda, Özbeklerin "Selamün Aleyküm Türkiye'deki tüm arkadaşlar", "Allah'ın hediyesi ramazan, değerli Türk kardeşlerimize mübarek olsun", "Biz Özbekistan'da yaşayan Ahıska Türkleri adına bütün Müslüman devletlerinin ramazan ayını kutluyoruz ve herkese büyük selamlarımızı iletiyoruz", "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının ramazanını kutluyoruz", "Özbek halkı adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazanını kutluyoruz", "Halklarımızın arasındaki dostluk ebedi olsun" mesajları da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in birlikte çekilmiş fotoğrafıyla video sona eriyor.

Kaynak: AA