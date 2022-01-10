Özbekistanlı öğrenci yumruklarını üniversitesi için atacak

ESKİŞEHİR (AA) - Özbekistan'dan üniversite öğrenimi için geldiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) boksa devam eden 20 yaşındaki Asadbek Mukhammadjonov, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonadan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Ülkesinde 17 yaşına kadar karma dövüş sanatları ile uğraşan Mukhammadjonov, geçen yıl ESOGÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü kazanarak Eskişehir'e geldi.

Üniversitenin boks antrenörü Yılmaz Ayar ile tanışan Mukhammadjonov sporcu, haftanın 3 günü ikişer saat antrenman yapmaya başladı.

Genç sporcu hem mart ayında düzenlenmesi planlanan Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak üniversitesini kürsüye taşımak hem de gelecekte Özbekistan Milli Boks Takımı'nda yer almak istiyor.

"Burada daha çok şey öğrendim"

Asadbek Mukhammadjonov, AA muhabirine, boksa ve karma dövüş sanatlarına küçük yaşlarda başladığını ancak eli kırıldığı için ara verdiğini söyledi.

ESOGÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde 1. sınıfa devam ettiğini belirten Mukhammadjonov, "Eskişehir'de boksa ilgi gösterdim. Burada daha çok şey öğrendim. Hocama bana öğrettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Özbekistanlı sporcu, üniversitesine altın madalya kazanma hedefiyle Yılmaz Ayar ile çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Boks antrenmanlarının iyi geçtiğini aktaran Mukhammadjonov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem iyi bir öğrenci hem de iyi bir sporcu olmak istiyorum. Türkiye'de boks yapmak çok özel ve iyi hissettiriyor. Burada hava ve insanlar çok iyi. 4 yıl boyunca okulumla boksu da sürdürmek istiyorum. Türkiye'de kalıp hem mesleğimi hem de boksu devam ettireceğim. Özbekistan Milli Boks Takımı'na girmek istiyorum."

Antrenörü başarılı olacağına inanıyor

Yılmaz Ayar ise Asadbek Mukhammadjonov'un üniversiteyi kazandıktan sonra okulda boks takımı olup olmadığını araştırıp yanına geldiğini belirtti.

Sporcusunun, ülkesinde de boksla ilgili geçmişinin olduğunu anlatan Ayar, şunları kaydetti:

"Takıma kendini dahil ettik. Başarılı ve gelecek adına umut verici bir sporcu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından mart ayının ilk haftasında düzenlenecek Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'nda kendisinden madalya beklentimiz var. Haftanın 3 günü ikişer saat antrenman yapıyoruz. Boks antrenmanları çok zordur ancak sporcumuz bu yoğun antrenman temposunu kaldırabiliyor. İnşallah madalya alacağız. En başarılı sporcularımdan biri. Yeteneğinin üzerine bir şeyler daha eklemeye çalışıyoruz."

Ayar, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'a sporculara sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.

AA / Deniz Açık - Spor Haberleri

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