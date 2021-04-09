Özbekistan, yarından itibaren AB ülkelerine belirli ürünleri gümrüksüz ihraç edebilecek
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Özbekistan, yarından itibaren AB ülkelerine belirli ürünleri gümrüksüz ihraç edebilecek

Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan, yarından itibaren AB ülkelerine belirli ürünleri gümrüksüz ihraç edebilecek

Özbekistan'ın belirli ürünleri Avrupa Birliği'ne (AB) gümrüksüz ihraç etmesini sağlayacak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP+) statüsü, 10 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Özbekistan'ın belirli ürünleri Avrupa Birliği'ne (AB) gümrüksüz ihraç etmesini sağlayacak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP+) statüsü, 10 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, yaptığı açıklamada, "GSP+" statüsünün yarından itibaren Özbekistan için yürürlüğe gireceğini belirtti.

Umurzakov, söz konusu statünün, Özbekistan'ın AB'ye gümrüksüz ihraç edeceği ürün çeşidi sayısını 3 binden 6 bin 200'e çıkarmasına olanak sağlayacağını kaydetti.

Bu statünün Özbekistan ile AB ülkeleri arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesine hizmet edeceğini kaydeden Umurzakov, "Özbekistan'ın söz konusu statüden istifade etmesinin başta AB ülkelerinden olmak üzere yatırımcılara ve özel sektör temsilcilerine Özbekistan'da çeşitli projeleri gerçekleştirmeleri için güçlü bir ivme kazandıracak ve Özbekistan ile AB ülkeleri arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için sağlam bir altyapı oluşturacak." dedi.

Umurzakov, "GSP +" sisteminin tekstil, giyim ve plastik ürünler gibi bazı önemli ihraç malları üzerindeki gümrük ödemelerini kaldırılacağından, AB ile Özbekistan arasındaki ticareti artırmak için ek fırsatlar sunacağını vurguladı.

Avrupa Komisyonu, Aralık 2020'de Özbekistan'a, belirli ürünleri AB ülkelerine gümrüksüz ihracatını sağlayacak sistem olan "GSP +" statüsünün verilmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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