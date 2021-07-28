Özbekistan ve Tataristan heyetleri Gebze Kimya İhtisas OSB'ye ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan ve Tataristan heyetleri Gebze Kimya İhtisas OSB'ye ziyaret etti

Özbekistan ve Tataristan heyetleri Gebze Kimya İhtisas OSB'ye ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Ekonomi

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Bürosu Başkanı Ramil Mavlyutov ve Özbekistan'ın kimya şirketi Uzkimyosanoat Yönetim Kurulu Başkanı Jubarek Mirzamahmudov ile beraberlerindeki heyet, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (GEBKİM OSB) gezdi.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Bürosu Başkanı Ramil Mavlyutov ve Özbekistan'ın kimya şirketi Uzkimyosanoat Yönetim Kurulu Başkanı Jubarek Mirzamahmudov ile beraberlerindeki heyet, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (GEBKİM OSB) gezdi.

GEBKİM'den yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz'da gerçekleşen ziyarette heyet, GEBKİM'in faaliyet alanı ve imkanlarının yanı sıra GEBKİM Anaokulu ve GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Türkiye'nin ilk kimya ihtisas OSB'si olarak alanında güçlü kimya üreticilerine ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Geçen yıl GEBKİM şirketlerinin 600 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini belirten Aracı, şunları kaydetti:

"GEBKİM, kimya üreticilerini bir araya toplayarak birbirinden beslenen, lojistik sorununun ortadan kalktığı bir ekosistem oluşturuyor. Bu durum daha çok şirketin üretim sahası olarak GEBKİM'i seçmesini sağlıyor. Uzkimyosanoat çevresinde GEBKİM'i rol model alacak, aynı ekosistemi kendi ülkelerinde yaşatabilecekleri bir proje hayata geçirmek isteniyor. Bu amaçla GEBKİM'den bir heyet, Özbekistan'ı ziyaret edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Derya Uluğ Fatma Girik Demet Akalın
Spor Aytaç Kara Serdar Aziz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özbekistan ve Tataristan heyetleri Gebze Kimya İhtisas OSB'ye ziyaret etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:40:17. #1.16#

title