Özbekistan ve Küba, Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci üye oldu
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Özbekistan ve Küba, Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci üye oldu

11.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:41
Özbekistan ve Küba, Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci üye oldu

Özbekistan ve Küba, Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) gözlemci üye oldu.

Özbekistan ve Küba, Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) gözlemci üye oldu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkanlık ettiği ve video konferans yöntemiyle düzenlenen AEB Yüksek Konseyi toplantısında konuştu.

AEB liderlerinin, Özbekistan ve Küba'nın birliğe gözlemci üye olarak katılmasıyla ilgili itirazlarının bulunmadığını anlatan Lukaşenko, "Özbekistan ve Küba'nın AEB nezdinde gözlemci üye olarak kabul edildiklerini duyurmak istiyorum. Özbekistan'ın yakın gelecekte birliğe tam üye de olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'ın üyesi olduğu AEB, 2014'te faaliyete geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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