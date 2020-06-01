Özbekistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanları, sınırdaki gerginliği görüştü
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Özbekistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanları, sınırdaki gerginliği görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, telefon görüşmesinde, iki ülke sınırında dün meydana gelen gerginliği ele aldı.

Özbekistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanları, sınırdaki gerginliği görüştü
01.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:42

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, telefon görüşmesinde, iki ülke sınırında dün meydana gelen gerginliği ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mirziyoyev ve Ceenbekov'un telefon görüşmesinde, Özbekistan'ın Soh ilçesine bağlı Çaşma köyü ve Kırgızistan'ın Kadamjay ilçesine bağlı Çeçme köyü sakinleri arasında dün çıkan taşlı sopalı kavgayı ele aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlarının, bu tür vakaların tekrarlanmaması için gereken tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

İki ülke yetkililerinin olay yerine giderek görüşmelerinin verimli sonuçlar doğurduğunu kaydeden cumhurbaşkanlarının, Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki yüzyıllara dayalı dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ilişkilerini daha da güçlendirmek konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri aktarıldı.

Görüşmede, Özbekistan ve Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Komisyon ve Sınır Belediye Başkanları Konseyi'nin yeni toplantılarının yapılması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Özbek-Kırgız sınırındaki kavga

İki ülke sınırında yerleşen Özbek ve Kırgız köyleri sakinleri arasında su kaynaklarının paylaşımı nedeniyle dün taşlı ve sopalı kavga yaşandı.

Kavgada 187 Özbek ile 25 Kırgız vatandaşı yaralandı, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile Kırgızistan geçici Başbakanı Kubatbek Boronov, bu sabah olay yerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Özbekistan ile Kırgızistan arasındaki 1379 kilometrelik ortak sınırın yaklaşık 100 kilometresi konusunda, taraflar arasında anlaşmazlık bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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