Özbekistan uyruklu Kadirova'nın ölümü

15.10.2019 12:10

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan 23 yaşındaki Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova'nın, ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, cep telefonunda bulunan mesajlar, tuttuğu günlük ve bıraktığı intihar notunun uzman psikologlara gönderileceği, psikolojik durumu hakkında rapor alınacağı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova'nın 23 Eylül 2019'da saat 21.00 sıralarında Şirin Ünal'ın evinde ölümüne ilişkin soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda edinilen bilgiye göre, ateşli silah patlaması ilk olarak Şirin Ünal'ın kızı tarafından duyuldu. Çocuğunun durumu haber vermesi üzerine Ünal, Kadirova'nın bulunduğu odanın kapısını kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kapı, olay yerine gelen polis tarafından çekiç kullanılarak açıldı.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla olay anında ikamette bulunan Şirin Ünal, kızı ve Özbekistan uyruklu diğer çalışan Khilola O'nun tanık olarak ifadeleri ile parmak izi ve swap örnekleri alındı. Ünal ayrıca 4 Ekim 2019'da adliyeye gelerek, bir kez daha ifade verdi.

Parmak izleri Kadirova'ya ait

Soruşturma kapsamında olayda kullanılan Baretta marka 9 milimetre çaplı tabanca ile olayın gerçekleştiği kilitli oda kapısının iç tarafı üzerinde elde edilen parmak izleri Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesinde incelendi. Hazırlanan raporda, silahtaki ve kapı üzerindeki parmak izlerinin Kadirova'ya ait olduğu belirtildi.

Psikolojik durumuna ilişkin rapor alınacak

Odadaki incelemelerde 23 yaşındaki Kadirova tarafından tutulan ve bir kısmı Özbekçe, bir kısmı Türkçe olan günlük bulundu. Savcılık günlüğün suretini tercümana göndererek, Özbekçe kısımların Türkçe'ye çevrilmesi talimatı verdi. Türkçe çevirinin tamamlanmasının ardından günlüğün, Kadirova'nın cep telefonundan elde edilen mesajların ve bıraktığı intihar notunun uzman psikologlara gönderileceği, psikolojik durumuna ilişkin rapor alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA