Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını Polonya üzerinden tahliye ediyor
AA, Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını Polonya üzerinden tahliye etmeye başladı.
Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını Polonya üzerinden tahliye etmeye başladı.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki durumun ağırlaşması nedeniyle bu ülkeden ayrılmak isteyen 200'e yakın Özbek vatandaşının, Polonya üzerinden tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.
Açıklamada, aralarında kadın, çocuk ve öğrencilerin de bulunduğu ilk grubun Özbekistan Hava Yolları'na ait uçakla, Taşkent'e doğru yola çıktığı kaydedildi.
Özbek makamlarına göre, Ukrayna'da 5 bine yakın Özbek vatandaşı bulunuyor.
AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel