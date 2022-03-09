Özbekistan, Ukrayna'daki 5 binden fazla vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti - Haberler

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Özbekistan, Ukrayna'daki 5 binden fazla vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Özbekistan, Ukrayna'daki 5 binden fazla vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti

Özbekistan, son 10 günde Ukrayna'da bulunan 5 bin 37 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti.

Özbekistan, son 10 günde Ukrayna'da bulunan 5 bin 37 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş açması nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak zorunda 5 binden fazla Özbek vatandaşının Polonya üzerinden tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, aralarında kadın, çocuk ve öğrencilerin de bulunduğu 5 bin 37 kişinin 28 Şubat - 9 Mart'ta Özbekistan Hava Yolları tarafından düzenlenen 22 uçak seferiyle ülkeye getirildiği kaydedilirken, bugün yine 200'den fazla Özbek vatandaşının ülkeye getirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Özbek makamlarına göre, Ukrayna'da 5 binden fazla Özbek vatandaşı bulunuyor. Özbek vatandaşlarının ilk grubu 28 Şubat'ta Polonya üzerinden uçakla Taşkent'e getirilmişti.

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AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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