Özbekistan, Ukrayna'daki 5 binden fazla vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti
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Özbekistan, son 10 günde Ukrayna'da bulunan 5 bin 37 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti.
Özbekistan, son 10 günde Ukrayna'da bulunan 5 bin 37 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş açması nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak zorunda 5 binden fazla Özbek vatandaşının Polonya üzerinden tahliye edildiği bildirildi.
Açıklamada, aralarında kadın, çocuk ve öğrencilerin de bulunduğu 5 bin 37 kişinin 28 Şubat - 9 Mart'ta Özbekistan Hava Yolları tarafından düzenlenen 22 uçak seferiyle ülkeye getirildiği kaydedilirken, bugün yine 200'den fazla Özbek vatandaşının ülkeye getirilmesinin planlandığı aktarıldı.
Özbek makamlarına göre, Ukrayna'da 5 binden fazla Özbek vatandaşı bulunuyor. Özbek vatandaşlarının ilk grubu 28 Şubat'ta Polonya üzerinden uçakla Taşkent'e getirilmişti.
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ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022