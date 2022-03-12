Özbekistan, Ukrayna'daki 5 bin 634 vatandaşını tahliye etti
- Güncelleme:
Özbekistan'ın, Ukrayna'da bulunan 5 bin 634 vatandaşını tahliye ettiği bildirildi.
Özbekistan'ın, Ukrayna'da bulunan 5 bin 634 vatandaşını tahliye ettiği bildirildi.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş açması nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak zorunda 5 bin 634 Özbek vatandaşının Polonya ve Romanya üzerinden tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, aralarında kadın, çocuk ve öğrencilerin de bulunduğu 5 bin 634 kişinin Özbekistan Hava Yolları tarafından 28 Şubat-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen 25 uçak seferiyle ülkeye getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bu çerçevede Ukrayna'da bulunan Özbek vatandaşlarından 5 bin 536'sının Polonya, 98'inin ise Romanya üzerinden tahliye edildiği aktarıldı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022