Özbekistan, Ukrayna'daki 1000'den fazla vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti

Özbekistan, son iki günde Ukrayna'da bulunan 1186 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş açması nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak isteyen 1000'den fazla Özbek vatandaşının Polonya üzerinden tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, aralarında kadın, çocuk ve öğrencilerin de bulunduğu 1186 kişinin son iki günde Özbekistan Hava Yollarına ait uçaklarla ülkeye getirildiği, bugün yine 500'den fazla Özbek vatandaşının ülkeye getirileceği aktarıldı.

Açıklamada, halen Polonya'da 800'den fazla Özbek vatandaşının tahliye edilmek üzere beklediği vurgulandı.

Özbek makamlarına göre, Ukrayna'da 5 bine yakın Özbek vatandaşı bulunuyor. Özbek vatandaşlarının ilk grubu önceki gün Polonya üzerinden uçakla Taşkent'e getirilmişti.