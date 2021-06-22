Özbekistan TÜRKPA'ya üye olma kararı aldı
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Özbekistan TÜRKPA'ya üye olma kararı aldı

Özbekistan TÜRKPA'ya üye olma kararı aldı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbek Senatosu Başkanı Birinci Yardımcısı Sadık Safayev, "Özbekistan, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesine (TÜRKPA) üye olma konusunda karar almıştır.

Özbek Senatosu Başkanı Birinci Yardımcısı Sadık Safayev, "Özbekistan, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesine (TÜRKPA) üye olma konusunda karar almıştır." dedi.

Özbekistan'da temaslarını sürdüren Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiyeli milletvekillerinden oluşan TÜRKPA heyetine başkanlık eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve beraberindeki heyet, Safayev ile bir araya geldi.

Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten başkanlığındaki heyet ile Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın da yer aldığı görüşmede, Türk Konseyine üye ülkelerle Özbekistan arasındaki ilişkilerin durumu ile Özbek parlamentosu ve TÜRKPA arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili konular ele alındı.

TÜRKPA heyetine başkanlık eden Uçma, görüşmede Özbekistan'ın geçmişte olduğu gibi bugün de Türk dünyasında ayrı bir yere sahip olduğunu kaydederek, TÜRKPA olarak Özbekistan ile her alandaki ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı.

Safayev de Özbekistan'ın Türk Konseyi ile ilişkilerin geliştirilmesine ayrıca önem verdiğinin altını çizerek, bu çerçevede Özbek parlamentosunun TÜRKPA ile ilişkilerini daha da geliştirme niyetinde olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin gelecek dönemde TÜRKPA'ya üye olmayı öngördüğünü vurgulayan Safayev, "Özbekistan, TÜRKPA'ya üye olma konusunda karar almıştır." dedi.

"Özbekistan olmadan TÜRKPA kadük kalırdı"

Uçma, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşme sırasında Safayev'in Özbekistan'ın TÜRKPA'ya üye olma konusunda müjde verdiğini aktararak, bunun çok sevindirici olduğunu söyledi.

Özbekistan'ın TÜRKPA'da yer almasını uzun zamandır arzuladıklarını belirten Uçma, şunları kaydetti:

"Özbekistan'ın TÜRKPA'da olmaması büyük bir eksiklikti. Özbekistan, İslam medeniyeti bakımından önemli bir ülkedir. Böyle bir ülkenin TÜRKPA bünyesinde olmamasını kabul etmek mümkün değildi. Bu konuda çok yoğun çalışmalar yaptık, yoğun temaslarda bulunduk.

Meclis başkanlarımız karşılıklı görüştüler, toplantılarda bir araya geldiler ve bugün bu müjdeli haberi aldık. Yani siyasi irade tamam. Özbekistan olmadan TÜRKPA kadük kalırdı. Bu çok sevindirici bir gelişme. Göreceksiniz, Özbekistan'la birlikte TÜRKPA'nın eli bir kat daha güçlenmiş olacak."

Özbekistan TÜRKPA'ya üye olma kararı aldı
Özbekistan TÜRKPA'ya üye olma kararı aldı
Özbekistan TÜRKPA'ya üye olma kararı aldı
Özbekistan TÜRKPA'ya üye olma kararı aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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