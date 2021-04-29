Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ı sınırda hattında yaşanan gerginlik nedeniyle müzakereye çağırdı
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Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ı sınırda hattında yaşanan gerginlik nedeniyle müzakereye çağırdı

Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ı sınırda hattında yaşanan gerginlik nedeniyle müzakereye çağırdı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan, Kırgızistan ile Tacikistan'ı, iki ülke vatandaşları arasında yaşanan silahlı kavga üzerine sınır hattındaki sorunu müzakere yoluyla çözmeye çağırdı.

Özbekistan, Kırgızistan ile Tacikistan'ı, iki ülke vatandaşları arasında yaşanan silahlı kavga üzerine sınır hattındaki sorunu müzakere yoluyla çözmeye çağırdı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kırgızistan ve Tacikistan sınırında can kaybına neden olan gerginliğin tırmandığı, gelen bilgilerin tedirginliğe neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tarafları çatışmaları derhal sona erdirmeye, durumu istikrara kavuşturmak için ortak önlemler almaya ve gerginliğin daha da artmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz.

Günümüzde tüm meseleler ve mevcut sorunlar, Orta Asya'nın kardeş halklarının doğasında var olan asırlık dostluk, iyi komşuluk ve ortaklık ilişkileri ruhundaki müzakereler ve istişarelerle çözülmelidir." ifadeleri yer aldı.

Özbekistan, ortaya çıkan durumun en kısa sürede çözülmesi için mümkün olan tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasında tartışmalı sınır bölgesindeki barajda iki ülke vatandaşları arasında dün başlayan taşlı sopalı kavga bugün silahlı çatışmaya dönüşmüş, her iki tarafın da silah kullandığı çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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