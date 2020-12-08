Özbekistan, Suriye'den 25 kadın ve 73 çocuğu tahliye etti
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Özbekistan, Suriye'den 25 kadın ve 73 çocuğu tahliye etti

08.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:13
Özbekistan, Suriye'den 25 kadın ve 73 çocuğu tahliye etti

Suriye'deki terörist kamplarında bulunan 98 Özbekistan vatandaşı tahliye edildi.

Suriye'deki terörist kamplarında bulunan 98 Özbekistan vatandaşı tahliye edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in talimatı üzerine, Suriye'deki terörist kamplarında temel bakım ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde bulunan 25'i kadın ve 73'ü çocuk olan 98 Özbekistan vatandaşı tahliye edildi. "Mehr-3" operasyonu kapsamında 8 Aralık tarihinde ülkeye geri getirilen kadın ve çocuklar adaptasyon ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilecek ve gerekli tıbbi, psikolojik ve sosyal yardım sağlanacak. Onların sosyal hayata geri dönmeleri için gereken koşullar oluşturulacak.

2019'da düzenlenen iki aşamalı "Mehr-1" ve "Mehr-2" operasyonları çerçevesinde Suriye ve Irak'taki terörist kamplarında bulunan 220'den fazla Özbekistan vatandaşı olan kadın ve çocuk da ülkeye geri getirilmişti. Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, ilk operasyon sonrası tahliye için giden Özbekistan uçağını teröristlerin düşürmekle tehdit ettiklerini açıklamıştı. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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