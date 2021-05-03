Özbekistan, Suriye'deki El Hol kampından 93 vatandaşını tahliye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan, Suriye'deki El Hol kampından 93 vatandaşını tahliye etti

Özbekistan, Suriye'deki El Hol kampından 93 vatandaşını tahliye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özbekistan, Suriye'nin kuzeyindeki terör kampı El Hol'de bulunan 24'ü kadın, 69'u çocuk olan 93 vatandaşını tahliye etti.

Özbekistan, Suriye'nin kuzeyindeki terör kampı El Hol'de bulunan 24'ü kadın, 69'u çocuk olan 93 vatandaşını tahliye etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in talimatı üzerine, Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Hol kampında bulunan 24'ü kadın ve 69'u çocuk olan 93 Özbekistan vatandaşının tahliye edildiği kaydedildi. El Hol kampında zor koşullar, hastalık ve açlık ile mücadele eden Özbekistanlıların tahliyesinin ardından vatanlarına kavuşturmaya yönelik yürütülen "Mehr-5" operasyonu kapsamında ülkeye getirildi. Özbekistan'a getirilen kadın ve çocuklar adaptasyon ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilecek ve gerekli tıbbi, psikolojik ve sosyal yardım alacak. Sosyal hayata geri dönmeleri için gereken koşullar oluşturulacak.

2019'dan beri düzenlenen "Mehr" operasyonlarının önceki 4 aşamasında Afganistan, Suriye ve Irak'taki terörist kamplarında bulunan 438 Özbekistan vatandaşı ülkeye geri getirilmişti. Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 2019'da ilk operasyon sonrası tahliye için giden Özbekistan uçağını teröristlerin düşürmekle tehdit ettiklerini açıklamıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suriye'de Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi 'af' kararı
Suriye'de Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi "af" kararı
İstanbul'da yakalanan eski DEAŞ lideri El Bağdadi'nin 'sağ kolu' tutuklandı
İstanbul'da yakalanan eski DEAŞ lideri El Bağdadi'nin 'sağ kolu' tutuklandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Hakan Altun Hande Erçel
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özbekistan, Suriye'deki El Hol kampından 93 vatandaşını tahliye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:47:54. #1.16#

title