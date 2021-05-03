Özbekistan, Suriye'deki El Hol kampından 93 vatandaşını tahliye etti

Özbekistan, Suriye'nin kuzeyindeki terör kampı El Hol'de bulunan 24'ü kadın, 69'u çocuk olan 93 vatandaşını tahliye etti.

Özbekistan, Suriye'nin kuzeyindeki terör kampı El Hol'de bulunan 24'ü kadın, 69'u çocuk olan 93 vatandaşını tahliye etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in talimatı üzerine, Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Hol kampında bulunan 24'ü kadın ve 69'u çocuk olan 93 Özbekistan vatandaşının tahliye edildiği kaydedildi. El Hol kampında zor koşullar, hastalık ve açlık ile mücadele eden Özbekistanlıların tahliyesinin ardından vatanlarına kavuşturmaya yönelik yürütülen "Mehr-5" operasyonu kapsamında ülkeye getirildi. Özbekistan'a getirilen kadın ve çocuklar adaptasyon ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilecek ve gerekli tıbbi, psikolojik ve sosyal yardım alacak. Sosyal hayata geri dönmeleri için gereken koşullar oluşturulacak.

2019'dan beri düzenlenen "Mehr" operasyonlarının önceki 4 aşamasında Afganistan, Suriye ve Irak'taki terörist kamplarında bulunan 438 Özbekistan vatandaşı ülkeye geri getirilmişti. Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 2019'da ilk operasyon sonrası tahliye için giden Özbekistan uçağını teröristlerin düşürmekle tehdit ettiklerini açıklamıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı