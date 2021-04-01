Özbekistan, son 10 yılda 687 ton altın ihraç etti
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Özbekistan, son 10 yılda 687 ton altın ihraç etti

Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan, son 10 yılda 687 ton altın ihraç etti

Özbekistan, 2010-2020 döneminde 687 ton altın ihracatı yaptı.

Özbekistan, 2010-2020 döneminde 687 ton altın ihracatı yaptı.

Özbekistan Merkez Bankası, ülkenin 2010-2020 dönemine ilişkin parasal olmayan altın verilerini açıkladı.

Buna göre, Özbekistan, son 10 yılda 687 ton altın ihraç etti. 2010'da 60 ton, 2011'de 70 ton, 2012'de 10 ton, 2013'te 37 ton, 2014'te 30 ton, 2015'te 50 ton, 2016'da 70, 2017'de 80 ton, 2018'de 70 ton, 2019'da 110 ton, 2020'de ise 100 ton altın ihracatı yapıldı.

Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, Özbekistan, 1 Eylül 2020'den bu yana yurt dışına altın ihraç etmedi.

Özbekistan'ın 2020 ihracatında altının payı yüzde 45 oldu.

Dünyanın önemli altın üreticileri arasında yer alan Özbekistan'da yıllık ortalama 100 ton altın üretiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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