Özbekistan, sınır ihlali yapan Afganistan'a ait askeri uçağı düşürdü
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Özbekistan, sınır ihlali yapan Afganistan'a ait askeri uçağı düşürdü

Özbekistan, sınır ihlali yapan Afganistan'a ait askeri uçağı düşürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özbekistan Savunma Bakanlığı, sınır ihlali yapan Afganistan'a ait askeri uçağın müdahale sonucu düşürüldüğünü bildirdi.

Özbekistan Savunma Bakanlığı, sınır ihlali yapan Afganistan'a ait askeri uçağın müdahale sonucu düşürüldüğünü bildirdi.

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, ülkeden kaçan halk ve ordu personeli komşu ülkelere kaçmaya devam ediyor. Özbekistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır ihlali yapan Afganistan'a ait askeri uçağına yapılan müdahale sonucu Surhanderya bölgesine düştüğü bildirildi. Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bahrom Zulfikorov ise, "Özbekistan hava savunma kuvvetleri, bir Afgan askeri uçağının Özbekistan sınırını yasa dışı bir şekilde geçme girişimini engelledi" ifadelerini kullandı. Zulfikorov, uçakta kaç kişinin olduğuna ya da kazadan sağ kurtulup kurtulmadıklarına dair bildi vermedi.

TACİKİSTAN 100'DEN FAZLA AFGAN ASKERİN İNİŞİNE İZİN VERDİ

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'dan hareket eden bir askeri uçağın "Acil Durum" koduyla Tacikistan'ın, Afganistan sınırındaki Hatlon Bölgesi'nde bulunan Kurgantepe Havaalanı'na iniş izni istediği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası yükümlülükler gereği bu iznin verildiği ifade edilerek, "Tacikistan bir 'Acil Durum' sinyali aldıktan sonra uluslararası yükümlülüklere uygun olarak Hatlon bölgesindeki Kurgantepe Havaalanı'na iniş izni verildi. Uçaktan 100'den fazla Afgan askeri indi" denildi.

KAZAKİSTAN ÖNLEMLERİNİ ARTTIRDI

Taliban'ın, Afganistan'daki ilerleyişi nedeniyle Orta Asya ülkeleri olası göç akınına karşı tedbirlerin artırıyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'daki gelişmeler doğrultusunda sınırdaki tedbirlerin arttırıldığını duyurularak, "Afganistan'da durumun ağırlaşması doğrultusunda silahlı kuvvetler ek tedbirler aldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, hava savunma sistemleri, özel harekat birimleri ve Kazakistan hava unsurlarının olağanüstü duruma geçtiği belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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