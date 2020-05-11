Özbekistan Senatosundan Avrasya Ekonomik Birliğinde gözlemci statüsüne onay

Özbekistan Senatosu, ülkenin Avrasya Ekonomik Birliğinde (AEB) gözlemci üye olarak yer almasını onayladı.

Özbekistan Senatosu, ülkenin Avrasya Ekonomik Birliğinde (AEB) gözlemci üye olarak yer almasını onayladı.

Senato Başkanı Tanzila Narbayeva'nın başkanlığında düzenlenen Genel Kurulda Özbekistan'ın AEB'de gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan oylamada 91 senatörün 71'i "evet", 16'sı "hayır" oyu kullanırken, 4 senatör çekimser kaldı.

Senatonun uluslararası ve dış ekonomik ilişkiler, yatırım ve turizm komitesi başkanı Ravşan Alimov, ülkesinin bu örgütle iş birliğini genişletmesinin üye ülkelerle ticaretin artmasına ve ülkede büyük yatırım projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Alimov, örgütle entegrasyonun olumsuz yönlerinin de bulunduğuna dikkat çekerek, bunun ülkedeki yerel üreticileri ve rekabet ortamını, ayrıca ülkenin dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesini olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Mart ayında hükümet, ülkenin AEB'de gözlemci olmasını öngören öneriyi görüşülmek üzere parlamentonun alt kurulu olan Yasama Meclisine sunmuştu. Meclis 28 Nisan'da öneriyi kabul ederek, onaylanması için Senatoya göndermişti. Karar, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Daha önce Mirziyoyev, ülkesinin AEB'de gözlemci olarak yer alabileceğini ve bunun Özbekistan'ın bağımsızlığını kaybedeceği anlamına gelmeyeceğini vurgulamıştı.

Ocak 2015'te kurulan Birlikte, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan üye, Moldova ise gözlemci olarak yer alıyor.

Kaynak: AA