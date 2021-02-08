Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü

Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva temaslarda bulunmak üzere Taşkent'te bulunan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Büyükelçi Bağdat Amreyev'i kabul etti.

Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva temaslarda bulunmak üzere Taşkent'te bulunan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Büyükelçi Bağdat Amreyev'i kabul etti.

Özbekistan parlamentosunun üst kurulu olan Senato'nun Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Narbayeva ve Amreyev, konseye üye ülkeler arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yanı sıra Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi meselelerini ele aldı.

Görüşmede Narbayeva, Özbekistan'ın Türk Konseyi ülkeleri ile ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini kaydetti.

Amreyev de sivil toplumun geliştirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, Türk Konseyi üyesi devletlerle dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik Özbekistan'daki gelişme ve değişimleri takdirle karşıladıklarını belirtti.

Görüşmede taraflar, konseyin faaliyetinin geliştirilmesinde kadınların ve gençlerin rolünün artırılmasının önemini de dile getirdi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov