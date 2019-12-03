Özbekistan sağlıktaki reformlarda Türkiye'yi örnek alıyor

03.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:16

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov, sağlık sektöründe başlatılan reformlarda Türkiye sağlık sistemini örnek aldıklarını söyledi.

Taşkent'te düzenlenen "Özbek-Türk Sağlık İş Forumu"nda konuşan Şadmanov, ülkesinde sağlık sektöründeki reformlara başlarken, dünyanın 30'a yakın ülkesinde yapılan reformların incelendiğini kaydetti.

Şadmanov, bunlar arasında kendilerine öncelik olarak Türkiye'deki sağlık sistemini benimsediklerini belirterek, "Türk sağlık sisteminin ekonomik açıdan, insanlara kolaylığı açısından da birçok olumlu yönü var. Halklarımızın kültürü ve değerinin de çok benzer olduğunu dikkate alarak Özbekistan olarak, sağlık sektöründe başlatılan reformlarda Türkiye sağlık sistemini örnek alıyoruz ve Türkiye Sağlık Bakanlığıyla geniş kapsamlı iş birliği içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Buhara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Tıp Fakültesinin açılmasını, Özbekistan'daki ilk çocuk kalp nakli ameliyatının Türk doktorlarınca yapılmasını anımsatan Şadmanov, Özbek doktorların Türkiye'de staj görmesinin, bazı Türk şirketlerinin tıbbi laboratuvarlar kurmasının, TİKA'nın çok sayıda sağlık projesini hayata geçirmesinin iki ülke arasındaki iş birliğinin somut örneklerinden olduğunu vurguladı.

"Özbekistan'da Türk hastanelerinin kurulması gündeme geldi"

Şadmanov, sağlık ve eczacılık sektöründe çok sayıda ortak projenin hayata geçirilmesine rağmen bunun yeterli olmadığını belirterek, "Bu görüşmelerde kamu özel ortaklığı ve doğrudan yatırım yoluyla Özbekistan'da Türk hastanelerinin kurulması gündeme geldi. Bunun için bakanlığa ait 152 bina ve 122 boş arazi var. Bunları değerlendireceğiz." diye konuştu.

Bakan Şadmanov, zorunlu sağlık sigortasının uygulanması konusunda da Türkiye'nin Sağlık Bakanlığıyla iş birliği yapacaklarını vurguladı.

Türkiye ile sağlık eğitimi alanındaki ilişkileri geliştirmek istediklerinin altını çizen Şadmanov, "Türkiye'nin tıp eğitim kurumunu Özbekistan'da kurarak ve akabinde, Türkiye'nin tıp eğitimi, hastanesi ve bilimsel araştırma merkezinden oluşan bir kurumunun kurulması yoluyla Özbekistan'ın Orta Asya'nın sağlık merkezine dönüştürme meselelerini görüştük." ifadelerini kullandı.

Şadmanov, görüşmelerde, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği bünyesinde Sağlık Müşavirliğinin oluşturulması, Özbekistan Sağlık Bakanlığına uzman ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda anlaştıklarını aktararak, bunların kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA