Özbekistan parlamentosu cumhurbaşkanlığı seçiminin aralıktan ekime alınmasını onayladı

Özbekistan parlamentosunun üst kanadı olan Senato Genel Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçiminin aralıktan ekim ayına alınmasını tasarlayan yasa değişikliğini onayladı.

Özbekistan parlamentosunun üst kanadı olan Senato Genel Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçiminin aralıktan ekim ayına alınmasını tasarlayan yasa değişikliğini onayladı.

Düzenlemeye göre, daha önce aralık ayının 20'sinden sonraki ilk pazar günü yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi ekimin 20'sinden sonraki ilk pazar gerçekleştirilecek.

Bu yılki cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni düzenlemeye göre 24 Ekim'de sandık başına gidilecek.

Yasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği ülkede son cumhurbaşkanlığı seçimi Aralık 2016'da gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov