Özbekistan Mülki İdare Amirleri Heyetiyle Toplantı

Türkiye'nin idari ve yerel yönetim yapısı hakkında bilgi almak, Ülkemizde kamu yönetimi ve belediyecilik alanında yürütülen güncel uygulamaları ve teknolojileri incelemek amacıyla İlimize teşrif eden Özbekistan Mülki İdare Amirleri Heyeti, Vali Vahdettin Özkan' ı ziyaret etti.

Özbekistan Mülki İdare Amirleri Heyeti ile Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; İlimiz hakkında ve Valiliğimiz bünyesinde bulunan birimlerin faaliyetleri hakkında katılımcılara yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Vahdettin Özkan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Hizmeti Geliştirme Ajansı Başkanı Qurbonov Ilkhom Jumaqulovich ve beraberindeki heyet katıldı.

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