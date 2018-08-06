Özbekistan'la, Balıkçılık Alanında İşbirliği

Özbekistan, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile balıkçılık alanında işbirliği yapacak.

Özbekistan Fenler Akademisi ve Balıkçılık Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'deki Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile tatlı su balıkçılığı alanında bilimsel araştırmalar için işbirliği yapacak. Balıkçılık sektörünü geliştirmeyi hedefleyen Özbekistan, balıkçılık alanında bilimsel araştırmaları daha da genişletmeye yönelik hükümet kararnamesi imzaladı. Kararnameye göre, Macar sazanı, tilapia, alabalık, kara sazan gibi Özbekistan için yeni olan balık türlerinin yetiştirilmesinin hayata geçirilmesi için Rusya, Çin ve Türkiye'deki tatlı su balıkçılığı araştırma merkezleri ve balıkçılık şirketleri ile işbirliği yapılması planlandı.

2019-2021 yıllarını kapsayan bu işbirliği kapsamında su sıcaklığının balık yetiştiriciliğine etkisi, yetiştirme yoğunluğu, besleme, havuz ve kafes balıkçılığı gibi alanlarda ortak araştırmalar yapılacak. - TAŞKENT