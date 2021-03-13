Özbekistan Kuyumcular Federasyonuna Türk danışman atandı
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Özbekistan Kuyumcular Federasyonuna Türk danışman atandı

13.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:25
Özbekistan Kuyumcular Federasyonuna Türk danışman atandı

Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Serdar Keskin, Özbekistan Kuyumcular Federasyonu Başkan danışmanlığına getirildi.

Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Serdar Keskin, Özbekistan Kuyumcular Federasyonu Başkan danışmanlığına getirildi.

Özbekistan Kuyumcular Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Keskin, ülkedeki kuyumculuk sektörünün geliştirilmesi amacıyla kurulan federasyonun başkan danışmanlığına atandı.

Yeni görevine başlayan Keskin, ülkede kuyumculuk sektörünü geliştirme stratejisinin hayata geçirilmesi, üretim ve ihracatın artırılması, uluslararası iş birlikleri, çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve Özbek kuyumculara Türkiye'de ve diğer ülkelerde staj eğitimi verilmesi gibi alanlarda çalışmalar yapacak.

Keskin, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle 2018'de kurulan Özbekistan Kuyumcular Federasyonundaki görevinin yanı sıra Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanlığını da yürütecek.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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