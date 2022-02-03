Özbekistan, Kovid-19 vakalarının azalmasıyla 7 Şubat'ta yüz yüze eğitime dönüyor - Haberler
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Özbekistan, Kovid-19 vakalarının azalmasıyla 7 Şubat'ta yüz yüze eğitime dönüyor

AA, Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Özbekistan, Kovid-19 vakalarının azalmasıyla 7 Şubat'ta yüz yüze eğitime dönüyor

Özbekistan'da, son günlerde Kovid-19 vakalarının azalması üzerine okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilecek.

Özbekistan'da, son günlerde Kovid-19 vakalarının azalması üzerine okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'un omicron varyantının çocuklar ve gençler arasında hızla yayılmaya başlamasının ardından 21 Ocak'tan itibaren ülkedeki tüm eğitim kurumlarının çevrim içi eğitime geçtiği hatırlatıldı.

Açıklamada, son dönemde ülkede virüs vakalarının azalmaya başladığı kaydedilerek, ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 7 Şubat'tan itibaren yeniden yüz yüze eğitime başlayacağı aktarıldı.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararına göre, ülkedeki tüm okullarda maske takılması, sosyal mesafe, kişisel hijyen ve düzenli antiseptik kullanımı zorunlu olacak.

Bu arada, ülkede son 24 saatte 926 yeni vakanın saptanmasıyla toplam vaka sayısı 226 bin 36'ya, 279 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı ise 210 bin 926'ya yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1575'e çıktı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Özbekistan, Ocak, Güncel, Haber

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