Özbekistan, Kovid-19 nedeniyle Afganistan'la sınırını geçici olarak kapattı
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Özbekistan, Kovid-19 nedeniyle Afganistan'la sınırını geçici olarak kapattı

Özbekistan, Kovid-19 nedeniyle Afganistan'la sınırını geçici olarak kapattı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Afganistan ile sınırını geçici olarak kapattı.

Özbekistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Afganistan ile sınırını geçici olarak kapattı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla virüsle ilgili Afganistan'daki durumun kötüleşmesi dikkate alınarak Özbek-Afgan sınırı geçici olarak kapatıldı.

Kararla Afganistan vatandaşlarına turist vizesi verilmesinin yanı sıra seyahat şirketlerinden vize başvurularının kabulü de geçici olarak askıya alındı.

Sadece diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların çalışanları ve aileleri, uluslararası taşımacılık yapan sürücüler ile evlerine dönecek iki ülke vatandaşlarının sınırı geçmelerine izin verilecek.

Bakanlık açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 395 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 106 bin 847, 383 kişinin taburcu edilmesiyle toplam iyileşenlerin sayısı 102 bin 546 olarak kayıtlara geçti.

Virüs saptanan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 720'ye çıktığı ülkede, 3 bin 581 kişinin tedavisi sürüyor.

Toplam 5 milyon 400 bin doz aşının getirildiği ülkede, bugüne kadar 2 milyon 918 bin 909 doz aşı uygulandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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