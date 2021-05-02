Özbekistan, Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'a tıbbi malzeme yardımında bulundu
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Özbekistan, Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'a tıbbi malzeme yardımında bulundu

Özbekistan, Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'a tıbbi malzeme yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'a tıbbi malzemelerden oluşan yardım gönderdi.

Özbekistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'a tıbbi malzemelerden oluşan yardım gönderdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatı doğrultusunda günlük Kovid-19 vaka sayısının 400 bini geçtiği Hindistan'a tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlardan oluşan insani yardım ulaştırıldı.

Yardım malzemeleri, Özbekistan'ın Delhi Büyükelçisi Dilşad Ahadov tarafından Hindistan Kızıl Haç Derneği ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Yardımı teslim alan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Avrasya Daire Başkan Yardımcısı Bandaru Vilsonbabu, Hindistan'daki mevcut sıhhi ve epidemiyolojik durumun kötüye gittiği bir dönemde Özbekistan yönetiminin ülkeye insani yardım göndermesinin iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklık ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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