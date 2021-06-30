Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin'de üretilen "ZF2001" aşısından 2 milyon doz daha teslim aldı
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Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin'de üretilen "ZF2001" aşısından 2 milyon doz daha teslim aldı

Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin'de üretilen 'ZF2001' aşısından 2 milyon doz daha teslim aldı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'a, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 2 milyon doz daha ulaştı.

Özbekistan'a, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 2 milyon doz daha ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 2 günde Anhui Zhifei Longcom şirketi ile Çin Bilimleri Akademisinin ortak geliştirdiği "ZF2001" aşısından 2 milyon dozunun daha Özbekistan'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Özbekistan'a nisan ayından bu yana Çin üretimi "ZF2001" aşısından 4 milyon 500 bin doz, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria aşısından 660 bin doz, Rus üretimi Sputnik V aşısından da 240 bin doz getirilmiş olduğu anımsatılırken, böylece son olarak getirilen 2 milyon doz aşı ile ülkenin temin ettiği toplam aşı miktarının 7 milyon 400 bin doza ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede 132 bin doz aşının uygulanmasıyla yapılan toplam aşı dozunun 3 milyon 541 bin 422'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 487 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 110 bin 667'ye, 647 kişinin taburcu edilmesiyle virüsten iyileşenlerin sayısının 107 bin 63'e çıktığı ifade edildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 878 hastanın tedavisinin sürdüğü, son 24 saatte 3 kişinin vefat etmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 736 olduğu aktarıldı.

1 Nisan'dan itibaren aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede, ilk etapta yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 4,1 milyon kişinin aşılanması öngörülüyor.

Ülkedeki aşı uygulaması için Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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