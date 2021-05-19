Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin'de üretilen "ZF2001" aşısından 500 bin doz daha teslim aldı
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Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin'de üretilen "ZF2001" aşısından 500 bin doz daha teslim aldı

Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin'de üretilen 'ZF2001' aşısından 500 bin doz daha teslim aldı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 500 bin doz daha teslim aldı.

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 500 bin doz daha teslim aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Anhui Zhifei Longcom şirketi ile Çin Bilimleri Akademisinin ortak geliştirdiği "ZF2001" aşısından 500 bin dozunun daha Taşkent'te ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Özbekistan'a son 3 ayda Çin üretimi "ZF2001" aşısından 3 milyon doz, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria aşısından 660 bin doz, Rus üretimi Sputnik V aşısından da 100 bin doz getirilmiş olduğu anımsatıldı.

Son 24 saatte ülkede 65 bin 551 doz aşının uygulanmasıyla yapılan toplam aşı dozunun 1 milyon 412 bin 312'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, bu çerçevede ülkede 1 milyon 125 bin 995 kişiye ilk doz, 286 bin 317 kişiye de ikinci doz aşıların uygulandığı ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 212 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 97 bin 280'a, virüs tespit edilen 258 hastanın taburcu edilmesiyle virüsten iyileşenlerin sayısının 92 bin 840'a çıktığı ifade edildi. Ülkedeki hastanelerde 3 bin 766 hastanın tedavisinin sürdüğü, son 24 saatte 2 kişinin vefat etmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 674 olduğu aktarıldı.

1 Nisan'dan itibaren aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede, ilk etapta yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 4,1 milyon kişinin aşılanması öngörülüyor. Ülkedeki aşı uygulaması için Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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