Özbekistan Koronavirüs İlacı Geliştirdiğini Duyurdu Tüm dünyada yeni tip koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmaları sürerken Özbekistan'dan umut verici bir haber geldi.

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmaları sürerken Özbekistan'dan umut verici bir haber geldi. Özbekistan'da koronavirüs tedavisi için yeni ilaç geliştirildi. Geliştirilen ilaç ile ilgili detaylar haberimizde.

Özbekistan Koronavirüs İlacı Rutan Hakkında İlk Bilgiler

Özbekistan İnovasyon Gelişim Bakanlığı'na bağlı Çin-Özbekistan Tıp Teknoparkı'nda yeni tip koronavirüs tedavisi için Rutan isimli bir ilaç geliştirildi. 11.000 doz Rutan ilacı, yeni tip koronavirüs hastalarında denenmesi için daha önce İran'a gönderildi. Rutan ilacının İran'daki koronavirüs hastalarında olumlu etki gösterdiği belirtildi.

Çinli uzmanlar tarafından Rutan ilacının yeni tip koronavirüs için ne kadar etkili olduğu gözlemleyebilmek için birtakım denemeler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denemeler sonucunda Rutan ilacının yeni tip koronavirüs tedavisinde yüzde 78.3 oranında etkili olduğu gözlemlendi. 19.500 doz Rutan ilacı, yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılması için Özbekistan Sağlık Bakanlığı'na bağışlandı. Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 9 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 172.114 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.729'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 144.598 olarak açıklandı.