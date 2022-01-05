Özbekistan, komşusu Kazakistan'da şiddet ve can kaybının önleneceğine inanıyor

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın bilge halkının ülkedeki istikrarsızlığın tırmanmasını, şiddeti ve insan kayıplarını önleyebileceğine inandığını belirtti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kardeş Kazakistan'daki son olayların Özbekistan'da endişeyle karşılandığı ve ülkedeki durumun yakından izlendiği bildirildi.

Kazakistan'ın bilge halkının ülkedeki istikrarsızlığın tırmanmasını, şiddeti ve insan kayıplarını önleyebileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazakistan halkının karşılıklı anlayışı sağlamak, ülkede barış ve huzuru yeniden tesis etmek ve sorunları kendi başına çözmek için yeterli kararlılığa ve iradeye sahip olduğuna inanıyoruz.

Özbekistan, Kazakistan halkı ve yönetiminin ülkenin istikrarı ve kalkınması ile ulusun refahını sağlama yolunda gerçekleştirmekte olduğu çabaları desteklediğini bir kez daha teyit ediyor."

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların bazı bölgelere yayılması sonucu başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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