Özbekistan İsrail'den Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığına saygı göstermesini istedi
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Özbekistan İsrail'den Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığına saygı göstermesini istedi

Özbekistan İsrail'den Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığına saygı göstermesini istedi
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan, İsrail'den Mescid-i Aksa'nın ve diğer kutsal mekanların dokunulmazlığına saygılı olmasını istedi.

Özbekistan, İsrail'den Mescid-i Aksa'nın ve diğer kutsal mekanların dokunulmazlığına saygılı olmasını istedi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'teki durumun tırmanmasından derin endişe duyulduğu belirtilerek "Tarafları şiddeti sona erdirmek, durumun istikrarsızlaştırılmasını ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya ve İslam dünyası için kutsal olan Ramazan bayramı arifesinde çatışmayı çözmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki diğer kutsal mekanların dokunulmazlığına saygı gösterilmesi istenen açıklamada, İsrail-Filistin meselesinin uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararları ve "iki halk için iki devlet" ilkesine göre çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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