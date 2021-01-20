Özbekistan'ın Yeni-Angren Termik Santrali'ndeki patlamada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Özbekistan'da, Yeni-Angren Termik Santrali'nde bakım sırasında meydana gelen patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'e 120 kilometre uzaklıktaki Yeni-Angren Termik Santrali'nde, teknik bakım sırasında patlama meydana geldi.

Bir gün önce teknik bakım için faaliyeti askıya alınan santralin 5. ünitesindeki patlamada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Patlamada, teknolojik donanım ise zarar görmedi.

Kurtarma ekipleri bölgeye giderken, savcılık patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov