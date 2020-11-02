Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatında artış
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Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatında artış

02.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:49
Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatında artış

Özbekistan, bu yılın 9 ayında tekstil ürünleri ihracatını yüzde 14,6 arttırdı.

Özbekistan, bu yılın 9 ayında tekstil ürünleri ihracatını yüzde 14,6 arttırdı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, Ocak-Eylül 2020 döneminde ülkenin tekstil ürünleri ihracatı yüzde 14,6 artış kaydetti. Özbekistan, bu dönemde 1,3 milyar dolarlık tekstil ürünü ihraç etti.

Özbekistan'ın en fazla tekstil ürünü ihraç ettiği ülkelerin başında 486,5 milyon dolarla Rusya geldi. Rusya'yı, 277,5 milyon dolarla Çin, 196,5 milyon dolarla Kırgızistan, 153,4 milyon dolarla Türkiye, 32,6 milyon dolarla Polonya ve 30,6 milyon dolarla Kazakistan takip etti.

Tekstil ürünleri ihracatı, ülkenin toplam ihracatının yüzde 10,8'ini oluşturuyor.

Özbekistan'da 9 ayda yüzde 11,8 artışla 2,38 milyar dolarlık tekstil ürünü üretimi gerçekleştirildi.

Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden olan Özbekistan, 2020'den itibaren pamuk lifi ihracatını tamamen durdururken, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını bu yıl 2 milyar dolara, 2025'te ise 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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