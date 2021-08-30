Özbekistan'ın, tahliye edilen Afgan pilotların üçüncü bir ülkeye götürülmesi için ABD'yi uyardığı iddiası
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Özbekistan'ın, tahliye edilen Afgan pilotların üçüncü bir ülkeye götürülmesi için ABD'yi uyardığı iddiası

Özbekistan'ın, tahliye edilen Afgan pilotların üçüncü bir ülkeye götürülmesi için ABD'yi uyardığı iddiası
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Özbekistan'ın, ABD'nin Afganistan'dan tahliye ederek Özbekistan'a getirdiği Afgan pilotlar ve ailelerinin bu ülkeden çıkarılması için ABD'yi uyardığı iddia edildi.

Özbekistan'ın, ABD'nin Afganistan'dan tahliye ederek Özbekistan'a getirdiği Afgan pilotlar ve ailelerinin bu ülkeden çıkarılması için ABD'yi uyardığı iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Özbekistan, ABD'nin Afganistan'dan tahliye ederek bu ülkeye getirdiği Afgan pilotlar ve aileleri konusunda Taliban'ın baskısıyla karşı karşıya.

Özbekistan, Taliban ile ilişkilerinin daha da bozulmasını istemediğini belirterek, ABD'yi Afgan pilotlar ve ailelerini üçüncü bir ülkeye götürmesi konusunda uyarıyor.

ABD, Afganistan'da bulunduğu 20 yıl boyunca birçok Afgan pilotu eğitmiş ve buraya bir hava üssü kurmayı planlamıştı. ABD'nin çekilme kararının ardından ülkenin kontrolünü ele geçiren Taliban'ın, kendilerine yönelik birçok hava saldırısının sorumlusu olarak gördüğü Afgan pilotlar ülkeyi terk etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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Özbekistan'ın, tahliye edilen Afgan pilotların üçüncü bir ülkeye götürülmesi için ABD'yi uyardığı iddiası - Haberler
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