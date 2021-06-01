Özbekistan'ın güneyinde inşa edilecek güneş enerjisi santralinin temeli atıldı

Özbekistan'ın güneyindeki Surhanderya ilinde inşa edilecek 457 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin temeli atıldı.

Özbekistan'ın güneyindeki Surhanderya ilinde inşa edilecek 457 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin temeli atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu güneş enerjisi santralinin temelini Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev attı.

Mirziyoyev, Asya Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Ashok Lavasa ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail al-Mazroui'nin video konferans yöntemiyle katıldığı temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ülkede son yıllarda yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını, santralde üretilecek elektriğin bölgenin kalkınması için büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Surhanderya'da 601 hektarlık alanda inşa edilecek 457 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali için BAE şirketi Masdar 260 milyon dolarlık yatırım yapacak. Ağustos 2023'te devreye alınacak santralin faaliyete geçmesiyle yıllık 1 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve bölgedeki 300 bin eve elektrik sağlanacak.

Masdar, nisan ayında ülkenin Nevai bölgesinde proje tutarı 1,6 milyar dolar olan 1500 megavat kapasiteli rüzgar santralinin temelini atmıştı.

Özbekistan hükümeti, 2030'a kadar gerçekleştireceği projelerle toplam elektrik üretimindeki güneş ve rüzgar santrallerinin payını yüzde 26'ya çıkarmayı hedefliyor.

Yıllık ortalama 52 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin yapıldığı ülkede, 50'ye yakın termik ve hidroelektrik enerji santrali bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov