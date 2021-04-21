Özbekistan'ın dış ticareti ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar oldu
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Özbekistan'ın dış ticareti ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar oldu

Özbekistan'ın dış ticareti ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar oldu
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Ekonomi

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 3 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 11,6 düşüşle 7 milyar 105,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 3 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 11,6 düşüşle 7 milyar 105,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 azalarak 2 milyar 398,1 milyon dolar, ithalatı da yüzde 1,3 düşerek 4 milyar 707 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı 2 milyar 308,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk 3 ayda Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler 1 milyar 421,4 milyon dolarla Çin, 1 milyar 277,5 milyon dolarla Rusya, 866,7 milyon dolarla Kazakistan, 653,3 milyon dolarla Türkiye ve 408,3 milyon dolarla Güney Kore oldu.

Özbekistan'ın ihracatında ilk çeyrekte sanayi ürünleri yüzde 38, hizmetler sektörü yüzde 19,5, gıda ve hayvancılık yüzde 9,5, ithalatında da makine ve teçhizatlar yüzde 29,5, sanayi ürünleri yüzde 18,7 ve kimya ürünleri yüzde 14,3 pay aldı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, 2020'de yüzde 13,1 azalışla 36 milyar 299,3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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