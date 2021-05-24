Özbekistan'ın dış ticareti 4 ayda 10,3 milyar dolar oldu
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Özbekistan'ın dış ticareti 4 ayda 10,3 milyar dolar oldu

Özbekistan'ın dış ticareti 4 ayda 10,3 milyar dolar oldu
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 4 ayında 10 milyar 322,4 milyon dolar oldu.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 4 ayında 10 milyar 322,4 milyon dolar oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ocak-Nisan 2021 döneminde 156 ülke ile ticari ilişkiler kuran Özbekistan'ın, dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 azalarak 10 milyar 322,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 4 ayında ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 düşerek 3 milyar 482 milyon dolar, ithalatı da yüzde 7 artışla 6 milyar 840,4 milyon dolar oldu. Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 3 milyar 358,4 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında 2 milyar 118 milyon dolarla Çin ilk sırada yer alırken, Çin'i, 1 milyar 835,5 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 213,8 milyon dolarla Kazakistan, 956,2 milyon dolarla Türkiye ve 495,1 milyon dolarla Güney Kore takip etti.

Ocak-Nisan 2020'de 598 milyon dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 59,8 artarak 956 milyon dolara ulaştı. İlk 4 ayda Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı yüzde 65,2 artarak 528,5 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da yüzde 53,7 artışla 427,7 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde 2 ülke arasındaki dış ticaret fazlası da 100,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

Özbekistan'ın dış ticaretinde geçen yıl yüzde 5,8 pay ile 5'inci sırada yer alan Türkiye, bu yılın ilk 4 ayında ise Çin, Rusya ve Kazakistan'ın ardından yüzde 9,3 pay ile 4'üncü sıraya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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