Özbekistan'ın dış ticaret hacmi yılın ilk yarısında 18 milyar dolar oldu

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 6 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 18 milyar 12,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 6 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 18 milyar 12,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artarak 7 milyar 55,5 milyon dolar, ithalatı da yüzde 14,3 artarak 10 milyar 957,4 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 3 milyar 901,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

2021'in ilk 6 ayında 171 ülkeyle ticari ilişki kuran Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler 3 milyar 286,1 milyon dolarla Çin, 3 milyar 53,7 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 869,4 milyon dolarla Kazakistan, 1 milyar 571,4 milyon dolarla Türkiye ve 830,6 milyon dolarla Güney Kore oldu.

Özbekistan'ın ihracatında ilk yarıda sanayi ürünleri yüzde 28,8, altın yüzde 19,7, hizmetler sektörü yüzde 16,1, gıda ve hayvancılık yüzde 8,4; ithalatında ise makine ve teçhizatlar yüzde 32,8, sanayi ürünleri yüzde 18,9 ve kimya ürünleri yüzde 13,8 pay aldı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, 2020'de yüzde 13,1 azalışla 36 milyar 299,3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye'nin ticari konumu

Türkiye, bu yılın ocak-haziran döneminde Özbekistan'ın toplam dış ticaretinde yüzde 8,7'lik pay ile dördüncü ticari ortağı oldu.

Açıklamaya göre, geçen yılın ilk yarısında 880,8 milyon dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, bu yılın ilk altı ayında 1 milyar 571,4 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla 690,6 milyon dolarlık artış kaydetti.

Bu yılın ilk yarısında Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 kat artarak 852,6 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da yüzde 58,1 artışla 718,8 milyon dolar oldu. Aynı dönem Özbekistan'ın Türkiye'yle dış ticaret fazlalığı 133,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

Özbekistan'ın dış ticaretinde geçen sene yüzde 5,8 payla 5'inci sırada yer alan Türkiye, bu yılın ilk yarısında ise Çin, Rusya ve Kazakistan'ın ardından yüzde 8,7 pay ile bir basamak yükselerek 4. sıraya yerleşti.

Ülkenin ihracatında geçen sene yüzde 6,7'lik payla Çin ve Rusya'nın ardından 3. sırada yer alan Türkiye, bu yılın ilk yarısında ise bir basamak yükselişle Rusya'yı geride bıraktı ve yüzde 12,1 payla Çin'in ardından 2.sıraya yerleşti.

Özbekistan'ın ithalatında ise geçen yıl Çin, Rusya, Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından yüzde 5,1 payla 5'inci sırada yer alan Türkiye, bu yılın ilk altı ayında yüzde 6,6 payla 5. sıradaki yerini korudu.

2020'de Özbekistan'ın Türkiye ile dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre 442,3 milyon gerileyerek 2 milyar 101,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı yüzde 16,5 azalarak 1 milyar 16,3 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da yüzde 18,2 düşerek 1 milyar 85,4 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov