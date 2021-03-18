Özbekistan'ın dış ticaret hacmi azaldı
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Özbekistan'ın dış ticaret hacmi azaldı

18.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:49
Özbekistan'ın dış ticaret hacmi azaldı

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi yılın ocak-şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,8 azalarak 4,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi yılın ocak-şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,8 azalarak 4,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk iki ayında ülkenin dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,8 azalarak 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,2 düşüşle 1,5 milyar dolar, ithalatı da yüzde 8,3 azalışla 3 milyar dolar oldu. Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 1,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde 397,9 milyon dolarlık tekstil ürünleri, 176 milyon dolarlık renkli metal, 162,5 milyon dolarlık gıda, 147 milyon dolarlık kimya ürünleri, 90,4 milyon dolarlık makine ve teçhizat, 64,3 milyon dolarlık enerji ve petrol ürünleri, 28,3 milyon dolarlık pamuk lifi ihraç eden Özbekistan, aynı dönemde 1 milyar 63,5 milyon dolarlık makine ve teçhizat, 500,1 milyon dolarlık kimya ürünleri, 416,1 milyon dolarlık gıda ürünleri, 259,1 milyon dolarlık metal ürünleri, 214,4 milyon dolarlık enerji ve petrol ürünleri ithal etti.

Geçen yıl Özbekistan'ın dış ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,1 azalarak 36 milyar 299,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ülkenin ihracatı yüzde 13,4 düşüşle 15 milyar 127,7 milyon dolar, ithalatı da yüzde 12,8 azalışla 21 milyar 171,5 milyon dolar olmuş, ülkenin dış ticaret açığı ise 6 milyar 43,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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