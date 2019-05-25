Özbekistan'ın dış ticaret hacmi arttı

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, 2019 yılı ocak-nisan aylarında 12 milyar 571,1 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 154 ülkesi ile ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi bu yılın ilk dört ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24,6 artarak 12 milyar 571,1 milyon dolar seviyesine çıktı.

Açıklamaya göre, yılın ocak-nisan aylarında Özbekistan'ın ihracatı yüzde 14,3 artışla 5 milyar 256,4 milyon dolar, ithalatı da yüzde 33,3 artışla 7 milyar 314,7 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 2 milyar 58,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında ilk sıralarda Özbekistan'ın ihracatında enerji ve petrol ürünleri, tekstil ve gıda ürünleri, altın, renkli ve demir metaller ile hizmetler sektörü, ithalatında da makine, teçhizat ve onların yedek parçaları, kimya mamulleri, renkli ve demir metal ürünleri yer aldı.

Dış ticareti 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 33 milyar 815,3 milyon dolar olarak gerçekleşen Özbekistan'da, bu çerçevede 14 milyar 257,9 milyon dolarlık ihracat, 19 milyar 557,4 milyon dolarlık da ithalat yapılmıştı.

Kaynak: AA