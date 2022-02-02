Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2021'de 42 milyar dolar oldu

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 42 milyar 71,6 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, 2021'de ülkenin ihracatı 2020'ye kıyasla yüzde 10 artarak 16 milyar 610,6 milyon Dolar, ithalatı da yüzde 20,4 artarak 25 milyar 461 milyon dolar olarak hesaplandı.

180'den fazla ülkeyle dış ticari ilişkileri bulunan Özbekistan'ın dış ticaret açığı ise geçen sene 8 milyar 850,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin ihracatında sanayi ürünleri yüzde 26,1, altın yüzde 24,7, hizmetler sektörü yüzde 15,3, gıda ve hayvancılık yüzde 8,3 ve kimyasal ürünler yüzde 6,8, ithalatında ise makine ve teçhizatlar yüzde 32,4, sanayi ürünleri yüzde 18,5, kimya ürünleri yüzde 14,3, gıda ve hayvancılık yüzde 9,9 pay aldı.

2021'de Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yüzde 17,9'luk payla Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 17,7 ile Çin, yüzde 9,3 ile Kazakistan, yüzde 8,1 ile Türkiye ve yüzde 4,5 ile Güney Kore izledi.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, 2020'de yüzde 13,1 azalışla 36 milyar 299,3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 62,1 arttı

Türkiye, geçen sene yüzde 8,1'lik pay ile Özbekistan'ın 4. ticari ortağı oldu. 2020'de 2 milyar 106,3 milyon dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, geçen sene 3 milyar 388,3 milyon dolara ulaştı. İki ülkenin yüzde 62,1 artış gösteren dış ticaret hacmi, böylece ilk defa 3 milyar doları aştı.

Türkiye, 2021'de bir önceki yıla göre Özbekistan ile dış ticaret hacmini 1 milyar 282 milyon dolar artırarak, Rusya'nın (1 milyar 857,5 milyon dolar artış) ardından Özbekistan ile dış ticaret hacmini en çok artıran ikinci ülke oldu.

Geçen sene Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 2020'ye göre yüzde 60,2 artarak 1 milyar 690,1 milyon dolara, Türkiye'den ithalatı da yüzde 64 artışla 1 milyar 698,3 milyon dolara ulaştı.