Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 10 ayda 32,7 milyar dolar oldu

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi yılın ocak-ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 32 milyar 657 milyon Dolar olarak gerçekleşti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin, bu yılın 10 ayında ihracatı 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 azalarak 12 milyar 435 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 20,5 artarak 20 milyar 222 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde dünyanın 179 ülkesiyle dış ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret açığı ise 7 milyar 787 milyon dolar olarak hesaplandı.

Ülkenin ihracatında sanayi ürünleri yüzde 28, altın yüzde 19, hizmetler sektörü yüzde 16,7, gıda ve hayvancılık yüzde 8,7, kimyasal ürünleri yüzde 6,9, ithalatında ise makine ve teçhizatlar yüzde 33,4, sanayi ürünleri yüzde 18,5 ve kimya ürünleri yüzde 14,4, gıda ve hayvancılık yüzde 9,4 pay aldı.

Yılın 10 ayında Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler 6 milyar 76,7 milyon dolarla Çin, 5 milyar 866 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 163,4 milyon dolarla Kazakistan, 2 milyar 710,9 milyon dolarla Türkiye ve 1 milyar 526,1 milyon dolarla Güney Kore oldu.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, Ocak-Ekim 2020'de 30 milyar 106 milyon dolar, dış ticaret açığı ise 3 milyar 453,8 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye, Özbekistan'la dış ticaret hacmini en çok artıran ikinci ülke oldu

Türkiye, bu yılın 10 ayında yüzde 8,3'lük pay ile Özbekistan'ın dördüncü ticari ortağı oldu. Ülkenin üç büyük ticari ortağı arasında Çin (yüzde 18,6), Rusya (yüzde 18) ve Kazakistan (yüzde 9,7) yer aldı.

Ocak-Ekim 2020'de 1 milyar 654,2 milyon dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 710,9 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar dolardan fazla artış gösterdi.

Türkiye, Ocak-Ekim 2021'de Rusya'nın ardından Özbekistan ile dış ticaret hacmini en çok artıran ikinci ülke oldu.

Yılın 10 ayında Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 73,3 artarak 1 milyar 362 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da yüzde 55,3 artışla 1 milyar 348,9 milyon dolar oldu.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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